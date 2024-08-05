Суворов Павел Захарович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
ГАСО, 24-25-330-36об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 69л
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Суворова) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Суворова (Веселухина) Елена Ивановна
ГАСО, рев1834, 69л
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Суворова (Веселухина) Елена Ивановна
ГАСО, рев1834, 68об
Смерть
Неизвестно