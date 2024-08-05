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Суворов Павел Захарович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Суворов Захар Фролович

Мать: Суворова Татьяна Прокопьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-36об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова (Веселухина) Елена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 69л
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Суворова) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Суворова (Веселухина) Елена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 69л
Рождение ребёнка
1829

Сын: Суворов Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Суворова (Веселухина) Елена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 68об
Смерть
Неизвестно

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