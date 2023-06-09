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Суворов Захар Фролович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Суворов Фрол Никифорович

Мать: Суворова Мария Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 оборот
Бракосочетание
Около 1782

Жена: Суворова Татьяна Прокопьевна

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Суворов Федосей Захарович

Мать ребёнка: Суворова Татьяна Прокопьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Смерть
Неизвестно