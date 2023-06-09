Суворов Захар Фролович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Суворов Фрол Никифорович
Мать: Суворова Мария Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 оборот
Бракосочетание
Около 1782
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Суворов Федосей Захарович
Мать ребёнка: Суворова Татьяна Прокопьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 лист
Смерть
Неизвестно