Коноваленко (Котенко) Матрона Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноваленко (Котенко) Матрона Александровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

25.03.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1883 ст.

Отец: Котенко Александр Иванович

Мать: Котенко Наталия Максимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GY-F?i=360&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
14.03.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Иосифович Котенко
Бракосочетание
28.04.1902 ст.

Муж: Коноваленко Семен Антонович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSM-Q?i=592&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
14.01.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Петр Иосифович Котенко
Рождение ребёнка
04.10.1903 ст.

Дочь: Харитина Семеновна

Отец ребёнка: Коноваленко Семен Антонович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7X-6?i=663&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
28.08.1906 ст.

Сын: Коноваленко Моисей Семенович

Отец ребёнка: Коноваленко Семен Антонович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQM-J?i=869&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
30.11.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Иосифович Котенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Григорий Григорьевич Котенко, Матрона Давидовна Коноваленко
Смерть
Неизвестно
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