Коноваленко (Котенко) Матрона Александровна
Место рождения
Дата рождения25.03.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1883 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GY-F?i=360&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
14.03.1901 ст.
Иван Иосифович Котенко
Бракосочетание
28.04.1902 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSM-Q?i=592&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
14.01.1903 ст.
Петр Иосифович Котенко
Рождение ребёнка
04.10.1903 ст.
Дочь: Харитина Семеновна
Отец ребёнка: Коноваленко Семен Антонович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7X-6?i=663&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
28.08.1906 ст.
Сын: Коноваленко Моисей Семенович
Отец ребёнка: Коноваленко Семен Антонович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQM-J?i=869&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
30.11.1906 ст.
Андрей Иосифович Котенко
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Григорий Григорьевич Котенко, Матрона Давидовна Коноваленко
Смерть
Неизвестно