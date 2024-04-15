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Коноваленко Семен Антонович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.02.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1883 ст.

Отец: Коноваленко Антон Романович

Мать: Коноваленко Ефросиния Ивановна Или Петровна Или Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GG-9?i=355&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
01.02.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
28.04.1902 ст.

Жена: Коноваленко Матрона Александровна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSM-Q?i=592&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
01.09.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Семен Никитич Денисенко
Восприемник
29.09.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Григорий Прокопьевич Котенко
Рождение ребёнка
04.10.1903 ст.

Дочь: Харитина Семеновна

Мать ребёнка: Коноваленко Матрона Александровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7X-6?i=663&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.02.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Никитична Денисенко
Восприемник
11.06.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Арсений Прокопьевич Котенко
Восприемник
09.08.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Васса Гавриловна Черникова
Рождение ребёнка
28.08.1906 ст.

Сын: Коноваленко Моисей Семенович

Мать ребёнка: Коноваленко Матрона Александровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQM-J?i=869&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
22.10.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Неонила Григорьевна Котенко
Восприемник
23.08.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Наталия Никитична Денисенко
Восприемник
02.10.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Гаврилович Черников
Смерть
Неизвестно
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