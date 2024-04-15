Коноваленко Семен Антонович
Место рождения
Дата рождения01.02.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1883 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GG-9?i=355&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
01.02.1883 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
28.04.1902 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSM-Q?i=592&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
01.09.1902 ст.
Семен Никитич Денисенко
Восприемник
29.09.1902 ст.
Григорий Прокопьевич Котенко
Рождение ребёнка
04.10.1903 ст.
Дочь: Харитина Семеновна
Мать ребёнка: Коноваленко Матрона Александровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7X-6?i=663&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.02.1905 ст.
Евдокия Никитична Денисенко
Восприемник
11.06.1906 ст.
Арсений Прокопьевич Котенко
Восприемник
09.08.1906 ст.
Васса Гавриловна Черникова
Рождение ребёнка
28.08.1906 ст.
Сын: Коноваленко Моисей Семенович
Мать ребёнка: Коноваленко Матрона Александровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQM-J?i=869&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
22.10.1906 ст.
Неонила Григорьевна Котенко
Восприемник
23.08.1907 ст.
Наталия Никитична Денисенко
Восприемник
02.10.1908 ст.
Павел Гаврилович Черников
Смерть
Неизвестно