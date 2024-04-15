Коноваленко (Симоненко) Ефросиния Ивановна Или Петровна Или Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноваленко (Симоненко) Ефросиния Ивановна Или Петровна Или Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
15.08.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Демид Степанович Симоненко
Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Муж: Коноваленко Антон Романович

Николаевка, Сумська область
на момент брака невесте 19 или 29 лет (неразборчиво) | Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
01.02.1883 ст.

Сын: Коноваленко Семен Антонович

Отец ребёнка: Коноваленко Антон Романович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GG-9?i=355&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.07.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Степанович Симоненко
Восприемник
12.01.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Степанович Симоненко
Рождение ребёнка
10.04.1889 ст.

Сын: Коноваленко Василий Антонович

Отец ребёнка: Коноваленко Антон Романович

Кровное, Сумська область
Восприемник
04.08.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Емельян Никитич Денисенко
Восприемник
30.09.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Пелагея Никитична Денисенко
Восприемник
16.04.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Георгий Степанович Симоненко
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Коноваленко Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Коноваленко Антон Романович

Восприемник
29.06.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Никитич Денисенко
Восприемник
17.07.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Юлиания Никитична Денисенко
Рождение ребёнка
25.09.1900 ст.

Дочь: Юстина Антоновна

Отец ребёнка: Коноваленко Антон Романович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HK-H?i=371&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
26.11.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Варвара Гавриловна Черникова
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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