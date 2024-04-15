Коноваленко (Симоненко) Ефросиния Ивановна Или Петровна Или Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
15.08.1879 ст.
Демид Степанович Симоненко
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
на момент брака невесте 19 или 29 лет (неразборчиво) | Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
01.02.1883 ст.
Сын: Коноваленко Семен Антонович
Отец ребёнка: Коноваленко Антон Романович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GG-9?i=355&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.07.1885 ст.
Андрей Степанович Симоненко
Восприемник
12.01.1887 ст.
Павел Степанович Симоненко
Рождение ребёнка
10.04.1889 ст.
Сын: Коноваленко Василий Антонович
Отец ребёнка: Коноваленко Антон Романович
Восприемник
04.08.1892 ст.
Емельян Никитич Денисенко
Восприемник
30.09.1893 ст.
Пелагея Никитична Денисенко
Восприемник
16.04.1894 ст.
Георгий Степанович Симоненко
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Коноваленко Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Коноваленко Антон Романович
Восприемник
29.06.1896 ст.
Павел Никитич Денисенко
Восприемник
17.07.1898 ст.
Юлиания Никитична Денисенко
Рождение ребёнка
25.09.1900 ст.
Дочь: Юстина Антоновна
Отец ребёнка: Коноваленко Антон Романович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HK-H?i=371&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
26.11.1900 ст.
Варвара Гавриловна Черникова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно