Замятин Терентий Моисеевич
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения07.04.1860
Дата смерти20.02.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1860
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
26.05.1884
Дочь: Феодосия Терентиева
Мать ребёнка: Замятина Матрона Семёновна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
20.02.1888
д. Озерные (Над оз.Афонинским)