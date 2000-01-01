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Замятин Терентий Моисеевич

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

07.04.1860

Дата смерти

20.02.1888

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1860

Отец: Замятин Моисей Тимофеевич

Мать: Замятина Матрона Федоровна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
26.05.1884

Дочь: Феодосия Терентиева

Мать ребёнка: Замятина Матрона Семёновна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Матрона Семёновна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
20.02.1888
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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