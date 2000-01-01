Замятина (?) Матрона Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти08.01.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1884
Дочь: Феодосия Терентиева
Отец ребёнка: Замятин Терентий Моисеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
08.01.1888
д. Озерные (Над оз.Афонинским)