Замятина (?) Матрона Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (?) Матрона Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

08.01.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1884

Дочь: Феодосия Терентиева

Отец ребёнка: Замятин Терентий Моисеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Терентий Моисеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
08.01.1888
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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