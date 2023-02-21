Замятина (Помаскина) Матрона Федоровна
Место рожденияп. Севастьяна Помаскина
Дата рождения1835
Дата смерти04.03.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Севастьяна Помаскина
Спаский приход
Бракосочетание
27.01.1857
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
08.03.1858
Сын: Замятин Никифор Моисеевич
Отец ребёнка: Замятин Моисей Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
07.04.1860
Сын: Замятин Терентий Моисеевич
Отец ребёнка: Замятин Моисей Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
13.01.1863
Дочь: Ксения Моисеевна
Отец ребёнка: Замятин Моисей Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
30.05.1865
Сын: Замятин Митрофан Моисеевич
Отец ребёнка: Замятин Моисей Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Замятина Акилина Моисеевна
Отец ребёнка: Замятин Моисей Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1876
Сын: Замятин Георгий Моисеевич
Отец ребёнка: Замятин Моисей Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
04.03.1886
д. Озерные (Над оз.Афонинским)