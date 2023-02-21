Замятина (Помаскина) Матрона Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамятина (Помаскина) Матрона Федоровна

Замятина (Помаскина) Матрона Федоровна

avatar

Место рождения

п. Севастьяна Помаскина

Дата рождения

1835

Дата смерти

04.03.1886

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Севастьяна Помаскина
Спаский приход
Бракосочетание
27.01.1857

Муж: Замятин Моисей Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
08.03.1858

Сын: Замятин Никифор Моисеевич

Отец ребёнка: Замятин Моисей Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
07.04.1860

Сын: Замятин Терентий Моисеевич

Отец ребёнка: Замятин Моисей Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
13.01.1863

Дочь: Ксения Моисеевна

Отец ребёнка: Замятин Моисей Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
30.05.1865

Сын: Замятин Митрофан Моисеевич

Отец ребёнка: Замятин Моисей Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Замятина Акилина Моисеевна

Отец ребёнка: Замятин Моисей Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1876

Сын: Замятин Георгий Моисеевич

Отец ребёнка: Замятин Моисей Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
04.03.1886
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close