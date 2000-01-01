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Замятин Митрофан Моисеевич

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

30.05.1865

Дата смерти

05.04.1904

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1865

Отец: Замятин Моисей Тимофеевич

Мать: Замятина Матрона Федоровна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
14.10.1890

Жена: Замятина Гулинария Трофимова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
15.12.1891

Сын: Замятин Николай Митрофанович

Мать ребёнка: Замятина Гулинария Трофимова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
10.05.1894

Сын: Замятин Кирил Митрофанович

Мать ребёнка: Замятина Гулинария Трофимова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
20.05.1896

Дочь: Замятина Елена Митрофановна

Мать ребёнка: Замятина Гулинария Трофимова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
24.04.1901

Дочь: Александра Митрофановна

Мать ребёнка: Замятина Гулинария Трофимова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
23.09.1902

Дочь: Замятина Надежда Митрофановна

Мать ребёнка: Замятина Гулинария Трофимова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
05.04.1904
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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