Замятин Митрофан Моисеевич
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения30.05.1865
Дата смерти05.04.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1865
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
14.10.1890
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
15.12.1891
Сын: Замятин Николай Митрофанович
Мать ребёнка: Замятина Гулинария Трофимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
10.05.1894
Сын: Замятин Кирил Митрофанович
Мать ребёнка: Замятина Гулинария Трофимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
20.05.1896
Дочь: Замятина Елена Митрофановна
Мать ребёнка: Замятина Гулинария Трофимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
24.04.1901
Дочь: Александра Митрофановна
Мать ребёнка: Замятина Гулинария Трофимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
23.09.1902
Дочь: Замятина Надежда Митрофановна
Мать ребёнка: Замятина Гулинария Трофимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
05.04.1904
д. Озерные (Над оз.Афонинским)