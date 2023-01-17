Шипицына Акулина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Шипицын Никифор
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шипицын Василий Никифорович
Отец ребёнка: Шипицын Никифор
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Шипицын Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шипицын Никифор
Смерть
Неизвестно