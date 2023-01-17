Шипицын Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Шипицына Акулина Павловна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шипицын Василий Никифорович
Мать ребёнка: Шипицына Акулина Павловна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Шипицына Акулина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно