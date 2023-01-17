Шипицын Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Шипицын Ефим Никифорович

Мать ребёнка: Шипицына Акулина Павловна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шипицын Василий Никифорович

Мать ребёнка: Шипицына Акулина Павловна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Шипицына Акулина Павловна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Акулина Павловна

Смерть
Неизвестно
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