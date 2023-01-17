Ржаницына (Сперанская) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына (Сперанская) Александра Николаевна

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Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Дочь Николая Сперанского, священника Спасо- Преображенской Стрелецкой церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
1898

Муж: Ржаницын Рафаил Евграфович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ржаницына Любовь Рафаиловна

Отец ребёнка: Ржаницын Рафаил Евграфович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Ржаницын Феофан Рафаилович

Отец ребёнка: Ржаницын Рафаил Евграфович

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ржаницына Раиса Рафаиловна

Отец ребёнка: Ржаницын Рафаил Евграфович

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Образование
Неизвестно
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Окончила Тотемскую женскую прогимназию.
Смерть
Неизвестно
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