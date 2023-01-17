Ржаницына (Сперанская) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Николая Сперанского, священника Спасо- Преображенской Стрелецкой церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ржаницына Любовь Рафаиловна
Отец ребёнка: Ржаницын Рафаил Евграфович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ржаницын Феофан Рафаилович
Отец ребёнка: Ржаницын Рафаил Евграфович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ржаницына Раиса Рафаиловна
Отец ребёнка: Ржаницын Рафаил Евграфович
Образование
Неизвестно
Окончила Тотемскую женскую прогимназию.
Смерть
Неизвестно