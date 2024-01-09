деревня Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Спасское

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу крестьян села Спасского Биряковской волости Тотемского уезда И. Попова и Д. Попова за хулиганство. 1907 г. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Стрелицкой церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
8908Спаское, д. каз.при колодцах.88382281100Церквей православных 2. Сельское училище. Базар. Торжок.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Биряковская волость
1269. Спасское, село бывшее государственное, при речке Стрелице, дворов 37, жителей 212, 2 церкви православных, школа, 28 лавок, 3 ярмарки: Алексеевская с 16-го по 22-е м Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Биряковская волость
3737СпасскоеБиряковское.Спасо-Преображенскийбывшие государственные88142115102

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Биряковская волость
Спасское14647селоРусские68148180328

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Толшменский район, Семеновский сельсовет
Спасское 5057селоЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 53 км. Летнее: —.Зимнее: 126 км. Летнее: —.7168

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
35951Спасскоедеревня59°35'с.ш.41°29'в.д.O-37-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Биряковское сельское поселение
19638408246д Спасскоедеревня

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