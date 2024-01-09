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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу крестьян села Спасского Биряковской волости Тотемского уезда И. Попова и Д. Попова за хулиганство. 1907 г. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Стрелицкой церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8908Спаское, д. каз.при колодцах.88382281100Церквей православных 2. Сельское училище. Базар. Торжок.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1269. Спасское, село бывшее государственное, при речке Стрелице, дворов 37, жителей 212, 2 церкви православных, школа, 28 лавок, 3 ярмарки: Алексеевская с 16-го по 22-е м Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3737СпасскоеБиряковское.Спасо-Преображенскийбывшие государственные88142115102
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Спасское14647селоРусские68148180328
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Спасское 5057селоЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 53 км. Летнее: —.Зимнее: 126 км. Летнее: —.7168
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35951Спасскоедеревня59°35'с.ш.41°29'в.д.O-37-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638408246д Спасскоедеревня