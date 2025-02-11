Саулин Аким Савельев
мужской, родился 1829, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецСаулин Савелий Яковлев1778 г.р.
МатьСаулина Неонилла Зиновьева1792 г.р.
Супруги
Саулина Аксинья Афанасьева1832 г.р.
Дети
Саулин Василий Акимов1852 г.р.
Саулин Иван Акимов1854 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Саулин Савелий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Саулина Аксинья Афанасьева
Рождение ребёнка
1854
Сын: Саулин Иван Акимов
Мать ребёнка: Саулина Аксинья Афанасьева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Саулин Павел Акимов
Мать ребёнка: Саулина Аксинья Афанасьева
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
02.11.1874
Дочь: (Саулина) Матрёна Акимова
Мать ребёнка: Саулина Аксинья Афанасьева
Смерть
Неизвестно