Саулин Аким Савельев 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Саулин Аким Савельев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1829, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Саулин Савелий Яковлев1778 г.р.
Мать
Саулина Неонилла Зиновьева1792 г.р.
Супруги
Саулина Аксинья Афанасьева1832 г.р.
Дети
Саулин Василий Акимов1852 г.р.
Саулин Иван Акимов1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Саулин Савелий Яковлев

Мать: Саулина Неонилла Зиновьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саулина Аксинья Афанасьева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Саулин Василий Акимов

Мать ребёнка: Саулина Аксинья Афанасьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Саулин Иван Акимов

Мать ребёнка: Саулина Аксинья Афанасьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Саулин Павел Акимов

Мать ребёнка: Саулина Аксинья Афанасьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

19 семья

Рождение ребёнка
02.11.1874

Дочь: (Саулина) Матрёна Акимова

Мать ребёнка: Саулина Аксинья Афанасьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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