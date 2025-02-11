Саулина Аксинья Афанасьева 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Саулина Аксинья Афанасьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1832

умерла Неизвестно

Супруги
Саулин Аким Савельев1829 г.р.
Дети
Саулин Василий Акимов1852 г.р.
Саулин Иван Акимов1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саулин Аким Савельев

Рождение ребёнка
1852

Сын: Саулин Василий Акимов

Отец ребёнка: Саулин Аким Савельев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Саулин Иван Акимов

Отец ребёнка: Саулин Аким Савельев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Саулин Павел Акимов

Отец ребёнка: Саулин Аким Савельев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

19 семья

Рождение ребёнка
02.11.1874

Дочь: (Саулина) Матрёна Акимова

Отец ребёнка: Саулин Аким Савельев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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