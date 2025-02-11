Саулина Аксинья Афанасьева
женский, родилась 1832
умерла Неизвестно
Супруги
Саулин Аким Савельев1829 г.р.
Дети
Саулин Василий Акимов1852 г.р.
Саулин Иван Акимов1854 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саулин Аким Савельев
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Саулин Аким Савельев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Саулин Иван Акимов
Отец ребёнка: Саулин Аким Савельев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Саулин Павел Акимов
Отец ребёнка: Саулин Аким Савельев
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
02.11.1874
Дочь: (Саулина) Матрёна Акимова
Отец ребёнка: Саулин Аким Савельев
Смерть
Неизвестно