Саулина Неонилла Зиновьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Саулин Савелий Яковлев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Саулин Илья Савельев
Отец ребёнка: Саулин Савелий Яковлев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Саулин Яков Савельев
Отец ребёнка: Саулин Савелий Яковлев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Саулин Аким Савельев
Отец ребёнка: Саулин Савелий Яковлев
Место жительства
1857
19 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно