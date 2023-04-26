Саулина Неонилла Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саулина Неонилла Зиновьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Саулин Матвей Савельев

Отец ребёнка: Саулин Савелий Яковлев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Саулин Илья Савельев

Отец ребёнка: Саулин Савелий Яковлев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Саулин Яков Савельев

Отец ребёнка: Саулин Савелий Яковлев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Саулин Аким Савельев

Отец ребёнка: Саулин Савелий Яковлев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
19 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саулин Савелий Яковлев

Смерть
Неизвестно
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