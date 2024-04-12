Шереметьева (Холькина) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.10.1916 ст.
Дата смерти23.02.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1916 ст.
Рождение ребёнка
25.01.1944
Сын: Шереметьев Владимир Юрьевич
Отец ребёнка: Шереметьев Юрий Васильевич
Владивосток, Приморский край, Первомайский район, запись 132 в книге регистрации актов о рождении 23.02.1944
Рождение ребёнка
10.03.1946
Дочь: Шереметьева Нина Юрьевна
Отец ребёнка: Шереметьев Юрий Васильевич
Бракосочетание
26.03.1946
Рождение ребёнка
07.09.1947
Дочь: Зимовик Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Шереметьев Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
16.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шереметьев Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1954
Дочь: Шереметьева Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Шереметьев Юрий Васильевич
Смерть
23.02.1969
Охотск, Охотский муниципальный район, Хабаровский край