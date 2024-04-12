Шереметьева (Холькина) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметьева (Холькина) Вера Васильевна

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Место рождения

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство

Дата рождения

27.10.1916 ст.

Дата смерти

23.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1916 ст.

Отец: Холькин Василий Алексеевич

Мать: Холькина Мария Ивановна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
25.01.1944

Сын: Шереметьев Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Шереметьев Юрий Васильевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Владивосток, Приморский край, Первомайский район, запись 132 в книге регистрации актов о рождении 23.02.1944
Рождение ребёнка
10.03.1946

Дочь: Шереметьева Нина Юрьевна

Отец ребёнка: Шереметьев Юрий Васильевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
26.03.1946

Муж: Шереметьев Юрий Васильевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
07.09.1947

Дочь: Зимовик Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Шереметьев Юрий Васильевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
16.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шереметьев Юрий Васильевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
16.02.1954

Дочь: Шереметьева Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Шереметьев Юрий Васильевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
23.02.1969
Охотск, Охотский муниципальный район, Хабаровский край
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