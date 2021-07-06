Зимовик (Шереметьева) Ольга Юрьевна
Место рождения
Дата рождения07.09.1947
Дата смерти06.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1947
Рождение ребёнка
30.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
06.07.2021
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область