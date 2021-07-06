Зимовик (Шереметьева) Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимовик (Шереметьева) Ольга Юрьевна

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

07.09.1947

Дата смерти

06.07.2021

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1947

Отец: Шереметьев Юрий Васильевич

Мать: Шереметьева Вера Васильевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
30.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
06.07.2021
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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