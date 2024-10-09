Чуприков Спиридон Карпович
Место рождения
Дата рождения10.12.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1877 ст.
Крещение
11.12.1877 ст.
Красная Горка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемники: Чуприков Ефим Иванович и девица Чуприкова Васса Петровна, дочь Петра Спиридоновича
Бракосочетание
02.11.1898 ст.
Наумовка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: Подолякина (Чуприкова) Акулина Спиридоновна
Мать ребёнка: Чуприкова (Глинкова) Наталья Михайловна
Смерть
Неизвестно