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Чуприков Спиридон Карпович

Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.12.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1877 ст.

Отец: Чуприков Карп Спиридонович

Мать: Чуприкова (Кузнецова) Васса Яковлевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
11.12.1877 ст.
Красная Горка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемники: Чуприков Ефим Иванович и девица Чуприкова Васса Петровна, дочь Петра Спиридоновича
Бракосочетание
02.11.1898 ст.

Жена: Чуприкова (Глинкова) Наталья Михайловна

Наумовка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: Подолякина (Чуприкова) Акулина Спиридоновна

Мать ребёнка: Чуприкова (Глинкова) Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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