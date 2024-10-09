Чуприков Карп Спиридонович
Место рожденияМаксимов Починок
Дата рожденияОколо 1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842 ст.
Бракосочетание
24.10.1873 ст.
Рождение ребёнка
26.08.1874 ст.
Мать ребёнка: Чуприкова (Кузнецова) Васса Яковлевна
Воспреемники: Чуприков Нестор Иванович и девица Чернеева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
10.12.1877 ст.
Сын: Чуприков Спиридон Карпович
Мать ребёнка: Чуприкова (Кузнецова) Васса Яковлевна
Смерть
Неизвестно