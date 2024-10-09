Чуприков Карп Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуприков Карп Спиридонович

Чуприков Карп Спиридонович

Место рождения

Максимов Починок

Дата рождения

Около 1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842 ст.

Отец: Чуприков Спиридон Михайлович

Мать: Агрофена (Агриппина) Матвеевна

Бракосочетание
24.10.1873 ст.

Жена: Чуприкова (Кузнецова) Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
26.08.1874 ст.

Сын: Чуприков Иван Карпович

Мать ребёнка: Чуприкова (Кузнецова) Васса Яковлевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемники: Чуприков Нестор Иванович и девица Чернеева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
10.12.1877 ст.

Сын: Чуприков Спиридон Карпович

Мать ребёнка: Чуприкова (Кузнецова) Васса Яковлевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.