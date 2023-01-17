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Куранов Михаил Савельевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.09.1890 ст.

Дата смерти

25.07.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1890 ст.

Отец: Куранов Савелий Константинович

Мать: Куранова Анастасия Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Андрей Степанович Аристов и казака Бориса Ефимовича Аристова жена Дарья Константиновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 40 номер104
Смерть
25.07.1891
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от изнурительного поноса в возрасте 11 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-7 файл 39 номер 97
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