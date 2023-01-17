Куранов Михаил Савельевич
Место рождения
Дата рождения03.09.1890 ст.
Дата смерти25.07.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1890 ст.
Восприемники: казак Андрей Степанович Аристов и казака Бориса Ефимовича Аристова жена Дарья Константиновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 40 номер104
Смерть
25.07.1891
Умер от изнурительного поноса в возрасте 11 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-7 файл 39 номер 97