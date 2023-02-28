Куранов Савелий (Савва) Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1884
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Дочь: Абрамова Павла Савельевна
Мать ребёнка: Куранова Анастасия Николаевна
В семейном списке 1892 года 7 лет В семейном списке 1895 года 11 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Сын: Куранов Григорий Савельевич
Мать ребёнка: Куранова Анастасия Николаевна
В семейном списке 1892 года 4 лет В семейном списке 1895 года 6 лет
Рождение ребёнка
03.09.1890 ст.
Сын: Куранов Михаил Савельевич
Мать ребёнка: Куранова Анастасия Николаевна
Восприемники: казак Андрей Степанович Аристов и казака Бориса Ефимовича Аристова жена Дарья Константиновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 40 номер104
Место жительства
1892
Семейный список: Куранова Александра Ивановна - 72 лет вдова Сын ее: Савелий Константинович - 35 лет платежный казак Жена Настасья Николаевна - 33 лет Дети: Павла - 7 лет Григорий - 4 лет Лошадей , ро... Показать все
Рождение ребёнка
25.08.1894 ст.
Сын: Куранов Адриан Савельевич
Мать ребёнка: Куранова Анастасия Николаевна
Восприемники: казаки Ананий Александрович Аристов и жена Павла Абольянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 43 номер 102 В семейном списке 1895 года 1 год
Место жительства
1895 ст.
Семейный список: Куранова Александра Ивановна вдова 64 лет сын Савелий Константинович 38 лет жена Анастасия Николаевна 33 лет дети Павла 11 лет Григорий 6 лет Адриан 1 год https://ro... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1897 ст.
Мать ребёнка: Куранова Анастасия Николаевна
Восприемники: казаки Ананий Михайлович Аристов и Наталья Александровна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-23 файл 45 номер 120
Рождение ребёнка
23.08.1900 ст.
Дочь: Куранова Наталия Савельевна
Мать ребёнка: Куранова Анастасия Николаевна
Восприемники: Никанор Александрович Куранов и Анна Андреевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-32 файл 42 номер 102
Смерть
Неизвестно