Александр Ксенофонтов
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти19.02.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Юркин Ксенофонт
Мать: Юркин Прасковья
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Пелагея Исаева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Федосья Александрова
Мать ребёнка: Пелагея Исаева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Юркин Спиридон Александров
Мать ребёнка: Пелагея Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Исаева
Смерть
19.02.1903