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Александр Ксенофонтов

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1819

Дата смерти

19.02.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Юркин Ксенофонт

Мать: Юркин Прасковья

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Пелагея Исаева

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Федосья Александрова

Мать ребёнка: Пелагея Исаева

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1852

Сын: Юркин Спиридон Александров

Мать ребёнка: Пелагея Исаева

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Исаева

Смерть
19.02.1903
Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
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