Юркин Спиридон Александров
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти09.10.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Александр Ксенофонтов
Мать: Пелагея Исаева
Рождение ребёнка
29.01.1876
Мать ребёнка: Ласеев Пелагия Петрова
Рождение ребёнка
11.09.1886
Сын: Юркин Корнилий Спиридонов
Мать ребёнка: Ласеев Пелагия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ласеев Пелагия Петрова
Смерть
09.10.1891