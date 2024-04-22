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Юркин Спиридон Александров

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1852

Дата смерти

09.10.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Александр Ксенофонтов

Мать: Пелагея Исаева

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
29.01.1876

Сын: Юркин Василий Спиридонов

Мать ребёнка: Ласеев Пелагия Петрова

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.09.1886

Сын: Юркин Корнилий Спиридонов

Мать ребёнка: Ласеев Пелагия Петрова

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ласеев Пелагия Петрова

Смерть
09.10.1891
Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
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