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Пелагея Исаева

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Александр Ксенофонтов

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Федосья Александрова

Отец ребёнка: Александр Ксенофонтов

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1852

Сын: Юркин Спиридон Александров

Отец ребёнка: Александр Ксенофонтов

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Ксенофонтов

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