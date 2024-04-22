Пелагея Исаева
Место рождения
Дата рождения1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Александр Ксенофонтов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Федосья Александрова
Отец ребёнка: Александр Ксенофонтов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Юркин Спиридон Александров
Отец ребёнка: Александр Ксенофонтов
Бракосочетание
Неизвестно