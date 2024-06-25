Глухота Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхоз "Совет", председатель https://rosgenea.ru/strict-search/глухота
Рождение ребёнка
13.12.1920
Мать ребёнка: Глухота Матрена Евлампьевна
Села Нечунаевского граждане Федор Иванов Глухота и законная жена его Мотрона Евлампиева, оба православные. ГААК Ф. 144 Оп. 6 Д. 3577 Л. 9-10
Смерть
Неизвестно