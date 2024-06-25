Глухота Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухота Федор Иванович

Глухота Федор Иванович

Место рождения

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Глухота Иоанн Федорович

Мать: Глухота Агриппина Петровна

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухота Матрена Евлампьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Колхоз "Совет", председатель https://rosgenea.ru/strict-search/глухота
Рождение ребёнка
13.12.1920

Сын: Глухота Павел Федорович

Мать ребёнка: Глухота Матрена Евлампьевна

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Села Нечунаевского граждане Федор Иванов Глухота и законная жена его Мотрона Евлампиева, оба православные. ГААК Ф. 144 Оп. 6 Д. 3577 Л. 9-10
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.