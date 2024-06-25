Глухота Матрена Евлампьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухота Матрена Евлампьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

https://base.memo.ru/person/show/2241389
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухота Федор Иванович

Рождение ребёнка
13.12.1920

Сын: Глухота Павел Федорович

Отец ребёнка: Глухота Федор Иванович

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Села Нечунаевского граждане Федор Иванов Глухота и законная жена его Мотрона Евлампиева, оба православные. ГААК Ф. 144 Оп. 6 Д. 3577 Л. 9-10
Смерть
Неизвестно

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