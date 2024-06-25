Глухота Матрена Евлампьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
https://base.memo.ru/person/show/2241389
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1920
Отец ребёнка: Глухота Федор Иванович
Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Села Нечунаевского граждане Федор Иванов Глухота и законная жена его Мотрона Евлампиева, оба православные. ГААК Ф. 144 Оп. 6 Д. 3577 Л. 9-10
Смерть
Неизвестно