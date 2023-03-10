Шулаева (Ветелкина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулаева (Ветелкина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ветелкин илья

Мать: Ветелкина (Зубарева) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулаев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Шулаев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулаев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Шулаев Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулаев Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно

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