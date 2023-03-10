Шулаева (Ветелкина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ветелкин илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулаев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Шулаев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулаев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Шулаев Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно