Шулаев Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулаев Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шулаев Александр

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулаев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Шулаева (Ветелкина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулаев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Шулаева (Ветелкина) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулаева (Ветелкина) Анна

Смерть
Неизвестно

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