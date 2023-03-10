Шулаев Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шулаев Александр
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулаев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Шулаева (Ветелкина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулаев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Шулаева (Ветелкина) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шулаева (Ветелкина) Анна
Смерть
Неизвестно