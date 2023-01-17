Севастьянова (Миронова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Миронова) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1892

Дата смерти

17.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1911

Сын: Севастьянов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Севастьянов Алексей Гаврилович

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьянов Алексей Гаврилович

Смерть
17.09.1956
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