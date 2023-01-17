Севастьянова (Миронова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1892
Дата смерти17.09.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1911
Сын: Севастьянов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Севастьянов Алексей Гаврилович
Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.1956