Севастьянов (Савостьянов) Алексей Гаврилович
Место рождения
Дата рождения20.05.1890
Дата смерти20.07.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1911
Сын: Севастьянов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Севастьянова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.07.1959
Лосиный, Березовский, Свердловская область