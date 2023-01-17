Севастьянов (Савостьянов) Алексей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянов (Савостьянов) Алексей Гаврилович

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Место рождения

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

20.05.1890

Дата смерти

20.07.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.03.1911

Сын: Севастьянов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Севастьянова Анна Петровна

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Анна Петровна

Смерть
20.07.1959
Лосиный, Березовский, Свердловская область
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