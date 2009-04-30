Каримов Миннахмет Минхаирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1925
Дата смерти30.04.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1953
Сын: Каримов Акдас Миннахметович
Мать ребёнка: Каримова Миниса Минхановна
Рождение ребёнка
22.08.1954
Дочь: Газизова Роза Миннахметовна
Мать ребёнка: Каримова Миниса Минхановна
Рождение ребёнка
04.01.1960
Дочь: Кузнецова Раиса Миннахметовна
Мать ребёнка: Каримова Миниса Минхановна
Рождение ребёнка
07.08.1962
Сын: Каримов Атлас Миннахметович
Мать ребёнка: Каримова Миниса Минхановна
Смерть
30.04.2009