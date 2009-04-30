Каримов Миннахмет Минхаирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Миннахмет Минхаирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1925

Дата смерти

30.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1925

Отец: Минхаир

Мать: Макарама

Рождение ребёнка
21.02.1953

Сын: Каримов Акдас Миннахметович

Мать ребёнка: Каримова Миниса Минхановна

Рождение ребёнка
22.08.1954

Дочь: Газизова Роза Миннахметовна

Мать ребёнка: Каримова Миниса Минхановна

Рождение ребёнка
04.01.1960

Дочь: Кузнецова Раиса Миннахметовна

Мать ребёнка: Каримова Миниса Минхановна

Рождение ребёнка
07.08.1962

Сын: Каримов Атлас Миннахметович

Мать ребёнка: Каримова Миниса Минхановна

Смерть
30.04.2009

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