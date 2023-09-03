Каримова Миниса Минхановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1928
Дата смерти07.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1953
Сын: Каримов Акдас Миннахметович
Отец ребёнка: Каримов Миннахмет Минхаирович
Рождение ребёнка
22.08.1954
Дочь: Газизова Роза Миннахметовна
Отец ребёнка: Каримов Миннахмет Минхаирович
Рождение ребёнка
04.01.1960
Дочь: Кузнецова Раиса Миннахметовна
Отец ребёнка: Каримов Миннахмет Минхаирович
Рождение ребёнка
07.08.1962
Сын: Каримов Атлас Миннахметович
Отец ребёнка: Каримов Миннахмет Минхаирович
Смерть
07.06.1984