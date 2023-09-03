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Каримова Миниса Минхановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1928

Дата смерти

07.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1928

Отец: Минхан

Мать: Минури

Рождение ребёнка
21.02.1953

Сын: Каримов Акдас Миннахметович

Отец ребёнка: Каримов Миннахмет Минхаирович

Рождение ребёнка
22.08.1954

Дочь: Газизова Роза Миннахметовна

Отец ребёнка: Каримов Миннахмет Минхаирович

Рождение ребёнка
04.01.1960

Дочь: Кузнецова Раиса Миннахметовна

Отец ребёнка: Каримов Миннахмет Минхаирович

Рождение ребёнка
07.08.1962

Сын: Каримов Атлас Миннахметович

Отец ребёнка: Каримов Миннахмет Минхаирович

Смерть
07.06.1984

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