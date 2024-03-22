Филипп Стефанов
Место рождения
Дата рождения16.11.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1823
Отец: Стефан Косьмин
Мать: Параскева Лукьянова
Бракосочетание
03.10.1848
Жена: Евдокия Потапова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1849
Сын: Пётр Филиппов
Мать ребёнка: Евдокия Потапова
Рождение ребёнка
22.05.1853
Дочь: Малашенкова Феодосия Филиппова
Мать ребёнка: Евдокия Потапова
Рождение ребёнка
05.01.1856
Дочь: Домника Филиппова
Мать ребёнка: Евдокия Потапова
Рождение ребёнка
12.07.1858
Дочь: Марина Филиппова
Мать ребёнка: Евдокия Потапова
Рождение ребёнка
22.10.1859
Дочь: Параскева Филиппова
Мать ребёнка: Евдокия Потапова
Смерть
Неизвестно