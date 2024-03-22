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Филипп Стефанов

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.11.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1823

Отец: Стефан Косьмин

Мать: Параскева Лукьянова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.10.1848

Жена: Евдокия Потапова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1849

Сын: Пётр Филиппов

Мать ребёнка: Евдокия Потапова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1853

Дочь: Малашенкова Феодосия Филиппова

Мать ребёнка: Евдокия Потапова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1856

Дочь: Домника Филиппова

Мать ребёнка: Евдокия Потапова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1858

Дочь: Марина Филиппова

Мать ребёнка: Евдокия Потапова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1859

Дочь: Параскева Филиппова

Мать ребёнка: Евдокия Потапова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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