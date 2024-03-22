Евдокия Потапова
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти15.10.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Потапий Васильев
Мать: Екатерина Флорова
Бракосочетание
03.10.1848
Муж: Филипп Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1849
Сын: Пётр Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Стефанов
Рождение ребёнка
22.05.1853
Дочь: Малашенкова Феодосия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Стефанов
Рождение ребёнка
05.01.1856
Дочь: Домника Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Стефанов
Рождение ребёнка
12.07.1858
Дочь: Марина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Стефанов
Рождение ребёнка
22.10.1859
Дочь: Параскева Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Стефанов
Смерть
15.10.1891