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Евдокия Потапова

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

15.10.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Потапий Васильев

Мать: Екатерина Флорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.10.1848

Муж: Филипп Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1849

Сын: Пётр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1853

Дочь: Малашенкова Феодосия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1856

Дочь: Домника Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1858

Дочь: Марина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1859

Дочь: Параскева Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.10.1891
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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