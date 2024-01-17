Подольская (Бэльчик) Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1979
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.02.1934
Дочь: Ставинская Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Подольский Фёдор (Тодор)
Рождение ребёнка
25.03.1939
Дочь: Клебанович Эвелина Фёдоровна
Отец ребёнка: Подольский Фёдор (Тодор)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подольский Евгений
Отец ребёнка: Подольский Фёдор (Тодор)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зося
Отец ребёнка: Подольский Фёдор (Тодор)
Смерть
1979