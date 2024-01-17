Подольская (Бэльчик) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подольская (Бэльчик) Мария Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Бэльчик ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
06.02.1934

Дочь: Ставинская Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Подольский Фёдор (Тодор)

Рождение ребёнка
25.03.1939

Дочь: Клебанович Эвелина Фёдоровна

Отец ребёнка: Подольский Фёдор (Тодор)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подольский Евгений

Отец ребёнка: Подольский Фёдор (Тодор)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зося

Отец ребёнка: Подольский Фёдор (Тодор)

Смерть
1979
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