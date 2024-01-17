Подольский Фёдор (Тодор)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1979
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
06.02.1934
Дочь: Ставинская Лидия Фёдоровна
Мать ребёнка: Подольская Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
25.03.1939
Дочь: Клебанович Эвелина Фёдоровна
Мать ребёнка: Подольская Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подольский Евгений
Мать ребёнка: Подольская Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зося
Мать ребёнка: Подольская Мария Иосифовна
Смерть
1979