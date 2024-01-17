Подольский Фёдор (Тодор) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подольский Фёдор (Тодор)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Подольский Вацлав Казимирович

Мать: Подольская Тэкля Ивановна

Рождение ребёнка
06.02.1934

Дочь: Ставинская Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Подольская Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
25.03.1939

Дочь: Клебанович Эвелина Фёдоровна

Мать ребёнка: Подольская Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подольский Евгений

Мать ребёнка: Подольская Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зося

Мать ребёнка: Подольская Мария Иосифовна

Смерть
1979
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