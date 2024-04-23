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Фёдор Степанович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

22.04.1796

Дата смерти

01.10.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1796

Отец: Степан Андреевич

Мать: Ефросинья Васильевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Карповна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Домна Фёдоровна

Мать ребёнка: Гликерия Карповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Гликерия Карповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Илья Фёдорович

Мать ребёнка: Гликерия Карповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лука Фёдорович

Мать ребёнка: Гликерия Карповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Трофим Фёдорович

Мать ребёнка: Гликерия Карповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: Гликерия Карповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Сидор Фёдорович

Мать ребёнка: Гликерия Карповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
01.10.1854

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