Фёдор Степанович
Место рождения
Дата рождения22.04.1796
Дата смерти01.10.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1796
Отец: Степан Андреевич
Мать: Ефросинья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Карповна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Домна Фёдоровна
Мать ребёнка: Гликерия Карповна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Павел Фёдорович
Мать ребёнка: Гликерия Карповна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Илья Фёдорович
Мать ребёнка: Гликерия Карповна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Лука Фёдорович
Мать ребёнка: Гликерия Карповна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Трофим Фёдорович
Мать ребёнка: Гликерия Карповна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: Гликерия Карповна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Сидор Фёдорович
Мать ребёнка: Гликерия Карповна
Смерть
01.10.1854