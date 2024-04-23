Трофим Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Фёдор Степанович
Мать: Гликерия Карповна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1862
Жена: Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
?.07.1866
Сын: Степан Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кузьма Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1871
Сын: Ананий Трофимович
Мать ребёнка: Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
08.02.1873
Дочь: Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
20.08.1875
Дочь: Наталья Трофимовна
Мать ребёнка: Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
13.07.1882
Дочь: Марина Трофимовна
Мать ребёнка: Ирина Алексеевна