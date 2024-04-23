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Трофим Фёдорович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1843

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Фёдор Степанович

Мать: Гликерия Карповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
1862

Жена: Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
?.07.1866

Сын: Степан Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Кузьма Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1871

Сын: Ананий Трофимович

Мать ребёнка: Ирина Алексеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.02.1873

Дочь: Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Ирина Алексеевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1875

Дочь: Наталья Трофимовна

Мать ребёнка: Ирина Алексеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.07.1882

Дочь: Марина Трофимовна

Мать ребёнка: Ирина Алексеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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