Целищева (Забабурина) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Целищев Иван Пантелемонович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Багаева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Целищев Иван Пантелемонович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Целищев Иван Пантелемонович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Целищев Иван Пантелемонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1765