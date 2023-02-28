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Целищев Иван Пантелемонович

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Место рождения

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1765

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Целищев Пантелей Анисимович

Мать: не указана

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Целищева Марья

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Багаева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Целищева Марья

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Целищев Василий Иванович

Мать ребёнка: Целищева Марья

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Целищева Марья

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целищева Марья

Место жительства
Неизвестно
Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1765
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