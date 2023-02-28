Целищев Иван Пантелемонович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Целищев Пантелей Анисимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Целищева Марья
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Багаева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Целищева Марья
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Целищева Марья
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Целищева Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Целищева Марья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1765