Никитин Василий Романович
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиПосле 1925
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: Никитин Роман
высчитано по записям метрической книги о браке (указан возраст)
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашец
Бракосочетание
14.05.1912
Бутково, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
подтверждено записью метрической книги №19 за 1912 год
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Никитина (Скобцева) Ксения (Аксинья) Игнатьевна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Никитина (Скобцева) Ксения (Аксинья) Игнатьевна
Рождение ребёнка
02.11.1921
Сын: Никитин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Никитина (Скобцева) Ксения (Аксинья) Игнатьевна
запись ЗАГС №220 от .... ноября 1921 пантелеевский райсовет 21.03.1939 выдан паспорт
Смерть
После 1925