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Никитин Василий Романович

Место рождения

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

После 1925

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: Никитин Роман

Мать: Никитина (Петрова) Васса Петровна

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
высчитано по записям метрической книги о браке (указан возраст)
Работа или профессия
Неизвестно
Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
хлебопашец
Бракосочетание
14.05.1912

Жена: Никитина (Скобцева) Ксения (Аксинья) Игнатьевна

Бутково, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
подтверждено записью метрической книги №19 за 1912 год
Рождение ребёнка
1919

Сын: Никитин сын1 Васильевич

Мать ребёнка: Никитина (Скобцева) Ксения (Аксинья) Игнатьевна

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Никитин сын2 Васильевич

Мать ребёнка: Никитина (Скобцева) Ксения (Аксинья) Игнатьевна

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1921

Сын: Никитин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Никитина (Скобцева) Ксения (Аксинья) Игнатьевна

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
запись ЗАГС №220 от .... ноября 1921 пантелеевский райсовет 21.03.1939 выдан паспорт
Смерть
После 1925

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