Газимов Саитахмет Курбанбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газимов Саитахмет Курбанбаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1914

Дата смерти

24.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1914

Отец: Газимов Курбанбай Газимович

Мать: Тансылу

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Мухамедьярова Газима Саитовна (Саитахметовна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1946

Сын: Газимов Азамат Саитахметович

Мать ребёнка: Газимова Гайниямал Шагаргазиевна

Рождение ребёнка
12.04.1949

Сын: Газимов Ислам Саитович (Саитахметович)

Мать ребёнка: Газимова Гайниямал Шагаргазиевна

Ахмерово, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1952

Сын: Газимов Ахат Саитахметович

Мать ребёнка: Газимова Гайниямал Шагаргазиевна

Рождение ребёнка
04.03.1955

Дочь: Буляканова Расима Саитовна (Саитахметовна)

Мать ребёнка: Газимова Гайниямал Шагаргазиевна

Рождение ребёнка
30.01.1958

Дочь: Газимова Римма Саитахметовна

Мать ребёнка: Газимова Гайниямал Шагаргазиевна

Рождение ребёнка
22.04.1961

Дочь: Уелданова Альфия Саитахметовна

Мать ребёнка: Газимова Гайниямал Шагаргазиевна

Рождение ребёнка
Между 14.12.1964 и 01.01.1965

Дочь: Кузибаева Флюза (Филюза) Саитовна (Саитахметовна)

Мать ребёнка: Газимова Гайниямал Шагаргазиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Газимова Гайниямал Шагаргазиевна

Смерть
24.11.1996
1-е Туркменево, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
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