Газимов Саитахмет Курбанбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1914
Дата смерти24.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1914
Отец: Газимов Курбанбай Газимович
Мать: Тансылу
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Мухамедьярова Газима Саитовна (Саитахметовна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1946
Сын: Газимов Азамат Саитахметович
Мать ребёнка: Газимова Гайниямал Шагаргазиевна
Рождение ребёнка
12.04.1949
Сын: Газимов Ислам Саитович (Саитахметович)
Мать ребёнка: Газимова Гайниямал Шагаргазиевна
Ахмерово, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1952
Сын: Газимов Ахат Саитахметович
Мать ребёнка: Газимова Гайниямал Шагаргазиевна
Рождение ребёнка
04.03.1955
Дочь: Буляканова Расима Саитовна (Саитахметовна)
Мать ребёнка: Газимова Гайниямал Шагаргазиевна
Рождение ребёнка
30.01.1958
Дочь: Газимова Римма Саитахметовна
Мать ребёнка: Газимова Гайниямал Шагаргазиевна
Рождение ребёнка
22.04.1961
Дочь: Уелданова Альфия Саитахметовна
Мать ребёнка: Газимова Гайниямал Шагаргазиевна
Рождение ребёнка
Между 14.12.1964 и 01.01.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1996
1-е Туркменево, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан