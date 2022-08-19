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Газимов Азамат Саитахметович
Газимов Азамат Саитахметович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.12.1946
Пол
Мужской
Отец
Газимов Саитахмет Курбанбаевич
1914 г.р.
Мать
Газимова (Кагарманова) Гайниямал Шагаргазиевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1946
Отец:
Газимов Саитахмет Курбанбаевич
Мать:
Газимова Гайниямал Шагаргазиевна
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