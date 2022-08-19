Газимов Азамат Саитахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГазимов Азамат Саитахметович

Газимов Азамат Саитахметович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1946

Отец: Газимов Саитахмет Курбанбаевич

Мать: Газимова Гайниямал Шагаргазиевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close