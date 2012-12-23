Газимова (Кагарманова) Гайниямал Шагаргазиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газимова (Кагарманова) Гайниямал Шагаргазиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1924

Дата смерти

23.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1946

Сын: Газимов Азамат Саитахметович

Отец ребёнка: Газимов Саитахмет Курбанбаевич

Рождение ребёнка
12.04.1949

Сын: Газимов Ислам Саитович (Саитахметович)

Отец ребёнка: Газимов Саитахмет Курбанбаевич

Ахмерово, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1952

Сын: Газимов Ахат Саитахметович

Отец ребёнка: Газимов Саитахмет Курбанбаевич

Рождение ребёнка
04.03.1955

Дочь: Буляканова Расима Саитовна (Саитахметовна)

Отец ребёнка: Газимов Саитахмет Курбанбаевич

Рождение ребёнка
30.01.1958

Дочь: Газимова Римма Саитахметовна

Отец ребёнка: Газимов Саитахмет Курбанбаевич

Рождение ребёнка
22.04.1961

Дочь: Уелданова Альфия Саитахметовна

Отец ребёнка: Газимов Саитахмет Курбанбаевич

Рождение ребёнка
Между 14.12.1964 и 01.01.1965

Дочь: Кузибаева Флюза (Филюза) Саитовна (Саитахметовна)

Отец ребёнка: Газимов Саитахмет Курбанбаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Газимов Саитахмет Курбанбаевич

Смерть
23.12.2012
1-е Туркменево, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
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