Газимова (Кагарманова) Гайниямал Шагаргазиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1924
Дата смерти23.12.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1946
Сын: Газимов Азамат Саитахметович
Отец ребёнка: Газимов Саитахмет Курбанбаевич
Рождение ребёнка
12.04.1949
Сын: Газимов Ислам Саитович (Саитахметович)
Отец ребёнка: Газимов Саитахмет Курбанбаевич
Ахмерово, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1952
Сын: Газимов Ахат Саитахметович
Отец ребёнка: Газимов Саитахмет Курбанбаевич
Рождение ребёнка
04.03.1955
Дочь: Буляканова Расима Саитовна (Саитахметовна)
Отец ребёнка: Газимов Саитахмет Курбанбаевич
Рождение ребёнка
30.01.1958
Дочь: Газимова Римма Саитахметовна
Отец ребёнка: Газимов Саитахмет Курбанбаевич
Рождение ребёнка
22.04.1961
Дочь: Уелданова Альфия Саитахметовна
Отец ребёнка: Газимов Саитахмет Курбанбаевич
Рождение ребёнка
Между 14.12.1964 и 01.01.1965
Дочь: Кузибаева Флюза (Филюза) Саитовна (Саитахметовна)
Отец ребёнка: Газимов Саитахмет Курбанбаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.2012
1-е Туркменево, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан