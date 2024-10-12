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Пирогова Дарья Силиверстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1823

Муж: Пирогов Федот Ксенофонтович

ГАСО, ф.6, оп.3, д.773, л. 392об. оба вторым браком. Дарья - вдова на этот момент
Рождение ребёнка
15.11.1825

Дочь: Пирогова Матрёна Федотовна

Отец ребёнка: Пирогов Федот Ксенофонтович

ГАСО, ф.6, оп.3, д.775, л. 757 восприемники: - Белоусов Данил - девка Пирогова Александра
Рождение ребёнка
1828

Сын: Пирогов Максим Федотович

Отец ребёнка: Пирогов Федот Ксенофонтович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пирогов Федор Федотович

Отец ребёнка: Пирогов Федот Ксенофонтович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Пирогов Афанасий Федотович

Отец ребёнка: Пирогов Федот Ксенофонтович

Смерть
Неизвестно

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