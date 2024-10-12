Пирогова Дарья Силиверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1823
ГАСО, ф.6, оп.3, д.773, л. 392об. оба вторым браком. Дарья - вдова на этот момент
Рождение ребёнка
15.11.1825
Дочь: Пирогова Матрёна Федотовна
Отец ребёнка: Пирогов Федот Ксенофонтович
ГАСО, ф.6, оп.3, д.775, л. 757 восприемники: - Белоусов Данил - девка Пирогова Александра
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Пирогов Федот Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Пирогов Федот Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Пирогов Афанасий Федотович
Отец ребёнка: Пирогов Федот Ксенофонтович
Смерть
Неизвестно