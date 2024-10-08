Пирогов Афанасий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1855
Сын: Пирогов Тихон Афанасьевич
Мать ребёнка: Пирогова Татьяна Григорьевна
ГАСО ф.6, оп.3, д.1009, л. 547об.-548 восприемники: - Шляпников Стефан Тимофеевич - девка Шляпникова Марфа Григорьевна
Смерть
Неизвестно