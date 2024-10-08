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Пирогов Афанасий Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Пирогов Федот Ксенофонтович

Мать: Пирогова Дарья Силиверстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
15.06.1855

Сын: Пирогов Тихон Афанасьевич

Мать ребёнка: Пирогова Татьяна Григорьевна

ГАСО ф.6, оп.3, д.1009, л. 547об.-548 восприемники: - Шляпников Стефан Тимофеевич - девка Шляпникова Марфа Григорьевна
Смерть
Неизвестно

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