Шишелов Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 19.08.1936
Дата смерти24.02.1990
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 19.08.1936
Рождение ребёнка
27.10.1957
Дочь: Якушенко Елена Борисовна
Мать ребёнка: Шишелова Галина Яковлевна
Рождение ребёнка
27.10.1957
Сын: Шишелов Алексей Борисович
Мать ребёнка: Шишелова Галина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
23,02 папа возвращался домой из гостей от мамы. ночью вышел на улицу... и его паранули ножом в сердце. смог самостоятельно подняться на второй этаж в квартиру. обратился за помощью к соседке, та вызва... Показать все
Смерть
24.02.1990