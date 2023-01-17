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Шишелов Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 19.08.1936

Дата смерти

24.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 19.08.1936

Отец: Шишелов Иван Иванович

Мать: Трофимченко Елена Николаевна

Рождение ребёнка
27.10.1957

Дочь: Якушенко Елена Борисовна

Мать ребёнка: Шишелова Галина Яковлевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.10.1957

Сын: Шишелов Алексей Борисович

Мать ребёнка: Шишелова Галина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишелова Галина Яковлевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
23,02 папа возвращался домой из гостей от мамы. ночью вышел на улицу... и его паранули ножом в сердце. смог самостоятельно подняться на второй этаж в квартиру. обратился за помощью к соседке, та вызва... Показать все
Смерть
24.02.1990
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