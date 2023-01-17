Якушенко (Шишелова) Елена Борисовна
Место рождения
Дата рождения27.10.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1957
Отец: Шишелов Борис Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1980
Дочь: Якушенко Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Якушенко Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
06.11.1985
Дочь: Катунцева Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Якушенко Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно