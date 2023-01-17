Якушенко (Шишелова) Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушенко (Шишелова) Елена Борисовна

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

27.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1957

Отец: Шишелов Борис Иванович

Мать: Шишелова Галина Яковлевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.01.1980

Дочь: Якушенко Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Якушенко Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
06.11.1985

Дочь: Катунцева Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Якушенко Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушенко Сергей Владимирович

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