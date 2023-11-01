Шеврикуко Феодор Стоянов
Место рождения
Дата рождения18.04.1838 ст.
Дата смерти25.01.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1838 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1864 ст.
Дочь: Дучева (Шеврикукова) Елена Феодорова
Мать ребёнка: Шеврикуко Шишманова (Гольяк) Зиновия (Жека) Николаева
Марфовка, Ленинский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
25.01.1879 ст.
Чая, Феодосийский уезд, Таврическая губерния