Шеврикуко Феодор Стоянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеврикуко Феодор Стоянов

Шеврикуко Феодор Стоянов

Место рождения

Курское, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

18.04.1838 ст.

Дата смерти

25.01.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1838 ст.

Отец: Шеврикуко Стоян Феодоров

Мать: Шеврикуко (Фармакида) Фила Стоянова

Курское, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеврикуко Шишманова (Гольяк) Зиновия (Жека) Николаева

Рождение ребёнка
16.05.1864 ст.

Дочь: Дучева (Шеврикукова) Елена Феодорова

Мать ребёнка: Шеврикуко Шишманова (Гольяк) Зиновия (Жека) Николаева

Марфовка, Ленинский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
25.01.1879 ст.
Чая, Феодосийский уезд, Таврическая губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.